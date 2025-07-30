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Главный тренер «Барселоны» Флик: Рашфорд — отличный игрок, я следил за ним много лет

Главный тренер «Барселоны» Флик: Рашфорд — отличный игрок, я следил за ним много лет
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем Маркусе Рашфорде, который перешёл в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Маркус — отличный игрок, я следил за ним много лет, с тех пор как он начал свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Он очень хорош, и мы надеемся, что он сможет продемонстрировать это в новом сезоне с командой», — приводит слова Флика Sport.es.

Маркус Рашфорд — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», вторую часть прошлого сезона он отыграл в аренде за «Астон Виллу». В 41 матче прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал девять голевых передач. Помимо этого, с 2016 года Маркус Рашфорд защищает цвета национальной команды Англии.

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