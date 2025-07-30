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«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Ман Сити»
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортеги. Об этом сообщает издание Sport.es. Команда Рубена Аморима уже связалась с представителями немца.

По информации источника, после отказа вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса переходить в стан «красных дьяволов» клуб из Манчестера заинтересовался вторым номером «горожан». Ранее появлялась информация о возможном уходе Ортеги в это летнее трансферное окно, особенно после покупки англичанина Джеймса Траффорда.

В минувшем сезоне 32-летний голкипер выходил на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и восемь раз отыграл «на ноль».

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