«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортеги. Об этом сообщает издание Sport.es. Команда Рубена Аморима уже связалась с представителями немца.

По информации источника, после отказа вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса переходить в стан «красных дьяволов» клуб из Манчестера заинтересовался вторым номером «горожан». Ранее появлялась информация о возможном уходе Ортеги в это летнее трансферное окно, особенно после покупки англичанина Джеймса Траффорда.

В минувшем сезоне 32-летний голкипер выходил на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и восемь раз отыграл «на ноль».