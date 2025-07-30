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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: армейцы выигрывают после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА — «Локомотив»: армейцы выигрывают после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Москва). ЦСКА после первого тайма побеждает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

Единственный гол на 31-й минуте забил Милан Гаич, которому ассистировал Кирилл Глебов.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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