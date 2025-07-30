«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч между «Ростовом» и «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

«Спартак»: Помазун (вратарь), Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».