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Ростов — Спартак: стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России 2025/2026, 30 июля

«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 30 июля, продолжается 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч между «Ростовом» и «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы на игру.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Одоевский (вратарь), Тарасов, Семенчук, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

«Спартак»: Помазун (вратарь), Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Зорин, Солари, Дмитриев, Заболотный.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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