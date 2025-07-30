Защитник Милан Шкриньяр прилетел в Стамбул для перехода в «Фенербахче»

Защитник Милан Шкриньяр переходит из «Пари Сен-Жермен» в «Фенербахче». Об этом сообщает официальный аккаунт турецкого клуба в социальной сети X.

В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр и подпишет трудовой договор с жёлто-тёмно-синими.

Во второй половине прошлого сезона защитник уже выступал за «Фенербахче» на правах аренды. В 23 матчах прошедшего клубного сезона 30-летний футболист забил три гола и отдал две голевые передачи. «Фенербахче» по итогам сезона-2024/2025 финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, дошёл до 1/4 финала Кубка страны, а в Лиге Европы остановился на стадии 1/8 финала.