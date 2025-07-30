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Марко Верратти раскрыл подробности перехода Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ»

Марко Верратти раскрыл подробности перехода Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ»
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Полузащитник катарского «Аль-Духаиля» Марко Верратти вспомнил, как на совместном ужине с Неймаром, Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией уговаривал Лионеля Месси перейти в «ПСЖ».

«Это был волшебный вечер. Мы собрались: я, Лео, Паредес, Неймар и Ди Мария. Мы отлично проводили время и в шутливой манере начали уговаривать Месси переехать в Париж. Наутро я прочитал новости о том, что у него возникли проблемы с «Барселоной», а потом Неймар позвонил мне и сказал: «Лео приезжает [в ПСЖ]». Это было невероятно — поужинать с ним и потом стать партнёром по команде», — приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Месси выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 год. Сейчас аргентинец играет в «Интер Майами». Верратти провёл в «ПСЖ» 11 лет, итальянец выступал в составе парижан с 2012 по 2023 год.

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