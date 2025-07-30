«Ливерпуль» согласовал контракт с нападающим «Ньюкасла» Исаком — Плеттенберг

«Ливерпуль» достиг договорённости по условиям личного контракта с форвардом «Ньюкасла» Александром Исаком. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter). Трудовой договор шведа с мерсисайдцами рассчитан до 2031 года.

По информации источника, Исак хочет перейти в команду Арне Слота уже в это трансферное окно. «Сороки» рассматривают в качестве замены скандинавскому игроку нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.

В завершившемся сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 120 млн.