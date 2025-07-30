ЦСКА — «Локомотив»: Батраков на 68-й минуте сравнял счёт с пенальти в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Москва). В данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 68-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти, назначенный за фол на Дмитрии Воробьёве.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».