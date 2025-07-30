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Президент «Ньюэллс Олд Бойз» раскритиковал Кейлора Наваса после его ухода из клуба

Президент «Ньюэллс Олд Бойз» раскритиковал Кейлора Наваса после его ухода из клуба
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Президент аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» Эдуардо Бермудес остался недоволен отношением экс-вратаря клуба Кейлора Наваса к работе. Напомним, голкипер покинул команду спустя полгода и перешёл в мексиканский «УНАМ Пумас».

«Когда за два часа до технической встречи он попросил не играть (с «Банфилдом»), я сказал: «Хорошо, фильм Кейлора закончился». Я позвонил ему и сказал, что после матча мы поговорим, чтобы прояснить дальнейшие действия. Такое отношение меня злит, обижает и причиняет боль. Я консультировался с футбольными экспертами, такими как Хусто Вильяр, он сказал мне, что, когда игрок не хочет быть здесь, он не принесёт вам никакой пользы и что вы должны отпустить его, потому что оставить его — хуже, чем отпустить», — приводит слова Бермудеса RMC Sport.

Ранее 38-летний футболист также защищал ворота «Альбасете», «Леванте», «Реала», «Пари Сен-Жермен» и «Ноттингем Форест».

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