Вендел сыграет за «Зенит» впервые с мая, он в стартовом составе на матч с «Ахматом»

Полузащитник Вендел включён в стартовый состав «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Ахматом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Для 27-летнего игрока это первое появление в нынешнем сезоне, в последний раз Вендел выходил на поле 4 мая в игре с «Пари НН» в чемпионате.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Иттихад» предлагал за переход хавбека € 30 млн, но игрок отказался от данного варианта продолжения карьеры. О том, что Вендел вернулся в расположение клуба, сообщили только 16 июля.

Вендел играет за петербуржцев с 2020 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.