Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел сыграет за «Зенит» впервые с мая, он в стартовом составе на матч с «Ахматом»

Вендел сыграет за «Зенит» впервые с мая, он в стартовом составе на матч с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Вендел включён в стартовый состав «Зенита» на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Ахматом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для 27-летнего игрока это первое появление в нынешнем сезоне, в последний раз Вендел выходил на поле 4 мая в игре с «Пари НН» в чемпионате.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Иттихад» предлагал за переход хавбека € 30 млн, но игрок отказался от данного варианта продолжения карьеры. О том, что Вендел вернулся в расположение клуба, сообщили только 16 июля.

Вендел играет за петербуржцев с 2020 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

Материалы по теме
«Гремио» выбирает между Венделом и Мело из «Ювентуса» с целью усиления состава — Росси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android