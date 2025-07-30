«Динамо» Махачкала с минимальным счётом обыграло «Пари НН» в матче Кубка России

Сегодня, 30 июля, завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между махачкалинским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Победу в игре, проходившей на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Гамид Агаларов на 80-й минуте. Отметим, что нападающий вышел на замену на 78-й минуте. Голевую передачу на свой счёт записал голкипер махачкалинцев Давид Волк.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).