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Гол и передача Глебова помогли ЦСКА обыграть «Локомотив» в матче Пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе ЦСКА отличились Милан Гаич (31-я минута) и Кирилл Глебов (79), который также записал в актив голевую передачу в случае с первым забитым мячом. У железнодорожников на 67-й минуте пенальти реализовал Алексей Батраков.

ЦСКА обыграл «Локомотив» в официальном матче впервые с августа 2023 года.

В следующем матче Кубка России 12 августа команда Фабио Челестини сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём позднее примет калининградскую «Балтику».

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».