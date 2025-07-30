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ЦСКА — Локомотив, результат матча 30 июля 2025, счет 2:1, 1-й тур Пути РПЛ Кубка России 2025/2026

Гол и передача Глебова помогли ЦСКА обыграть «Локомотив» в матче Пути РПЛ Кубка России
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Московский ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы D на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

В составе ЦСКА отличились Милан Гаич (31-я минута) и Кирилл Глебов (79), который также записал в актив голевую передачу в случае с первым забитым мячом. У железнодорожников на 67-й минуте пенальти реализовал Алексей Батраков.

ЦСКА обыграл «Локомотив» в официальном матче впервые с августа 2023 года.

В следующем матче Кубка России 12 августа команда Фабио Челестини сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова днём позднее примет калининградскую «Балтику».

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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