«Ахмат» — «Зенит»: Арсен Адамов вывел петербуржцев вперёд на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный, Россия). Главным арбитром встречи является Михаил Черемных (Пермь, Россия). На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».

Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд на четвёртой минуте.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».