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Клубы Саудовской Аравии хотят подписать нападающего «Барселоны» Левандовского

Клубы Саудовской Аравии хотят подписать нападающего «Барселоны» Левандовского
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски интересен ряду неназванных клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Контракт польского нападающего с сине-гранатовыми рассчитан ещё на один год.

По информации источника, Роберт чувствует себя комфортно в столице Каталонии и не собирается покидать клуб до истечения своего трудового договора. При этом руководство «Барселоны» готово продать 36-летнего игрока атаки в случае, если за футболиста поступит хорошее предложение.

В прошлом сезоне Левандовски провёл 52 матча во всех турнирах за «Барселону», забив 42 гола и отдав три результативные передачи. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.

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