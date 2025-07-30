Бывший игрок «Барселоны» был госпитализирован после укуса собакой за гениталии

Нападающий «Ариса» Карлес Сайоль, ранее выступавший за «Барселону», был госпитализирован после того, как его укусила собака в область гениталий. Об этом сообщает аккаунт Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Футболист разнимал драку двух собак и получил повреждение. Испанца доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.

Сайоль является воспитанником сине-гранатовых и победителем чемпионата Испании сезона-2018/2019 в составе каталонской команды. В прошедшем сезоне футболист выступал за «Хетафе», забив три гола в 27 встречах Ла Лиги. Форвард перешёл в греческий клуб в летнее межсезонье.