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Бывший игрок «Барселоны» был госпитализирован после укуса собакой за гениталии

Бывший игрок «Барселоны» был госпитализирован после укуса собакой за гениталии
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Нападающий «Ариса» Карлес Сайоль, ранее выступавший за «Барселону», был госпитализирован после того, как его укусила собака в область гениталий. Об этом сообщает аккаунт Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Футболист разнимал драку двух собак и получил повреждение. Испанца доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.

Сайоль является воспитанником сине-гранатовых и победителем чемпионата Испании сезона-2018/2019 в составе каталонской команды. В прошедшем сезоне футболист выступал за «Хетафе», забив три гола в 27 встречах Ла Лиги. Форвард перешёл в греческий клуб в летнее межсезонье.

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