Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Тулузу» в товарищеском матче
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Саудовский клуб «Аль-Наср» одержал победу над французской «Тулузой» в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском Грёдиге и завершилась со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 1
Тулуза
Тулуза, Франция
0:1 Гбоу – 25' 1:1 Роналду – 33' 2:1 Маран – 77'
В составе «Аль-Насра» отличились Криштиану Роналду (33-я минута) и Мохаммед Маран (77). У «Тулузы» гол забил Янн Гбоу (25).
«Аль-Наср» 10 августа сыграет с испанской «Альмерией», «Тулуза» 2 августа встретится с немецким «Штутгартом».
19 августа команда Криштиану Роналду встретится с «Аль-Иттихадом» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. «Тулуза» 16 августа проведёт матч 1-го тура нового сезона Лиги 1, французская команда сыграет на выезде с «Ниццей».
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