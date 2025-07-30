Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Тулузу» в товарищеском матче

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Тулузу» в товарищеском матче
Комментарии

Саудовский клуб «Аль-Наср» одержал победу над французской «Тулузой» в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском Грёдиге и завершилась со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 1
Тулуза
Тулуза, Франция
0:1 Гбоу – 25'     1:1 Роналду – 33'     2:1 Маран – 77'    

В составе «Аль-Насра» отличились Криштиану Роналду (33-я минута) и Мохаммед Маран (77). У «Тулузы» гол забил Янн Гбоу (25).

«Аль-Наср» 10 августа сыграет с испанской «Альмерией», «Тулуза» 2 августа встретится с немецким «Штутгартом».

19 августа команда Криштиану Роналду встретится с «Аль-Иттихадом» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. «Тулуза» 16 августа проведёт матч 1-го тура нового сезона Лиги 1, французская команда сыграет на выезде с «Ниццей».

Материалы по теме
Фото
Несколько болельщиков пробрались в номер Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android