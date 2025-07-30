Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Тулузу» в товарищеском матче

Саудовский клуб «Аль-Наср» одержал победу над французской «Тулузой» в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском Грёдиге и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Аль-Насра» отличились Криштиану Роналду (33-я минута) и Мохаммед Маран (77). У «Тулузы» гол забил Янн Гбоу (25).

«Аль-Наср» 10 августа сыграет с испанской «Альмерией», «Тулуза» 2 августа встретится с немецким «Штутгартом».

19 августа команда Криштиану Роналду встретится с «Аль-Иттихадом» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. «Тулуза» 16 августа проведёт матч 1-го тура нового сезона Лиги 1, французская команда сыграет на выезде с «Ниццей».