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Гол Головина помог «Монако» обыграть «Торино» в товарищеском матче

Гол Головина помог «Монако» обыграть «Торино» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались «Монако» и «Торино». После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу монегасков.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
3 : 1
Торино
Турин, Италия
0:1 Гинейтис – 6'     1:1 Биерет – 16'     2:1 Камара – 45'     3:1 Головин – 63'    

Гвидас Гинейтис вывел итальянскую команду вперёд на шестой минуте, Мика Биерет на 16-й минуте сравнял счёт, Ламин Камара на 45-й минуте обеспечил преимущество монегаскам, а на 63-й минуте Александр Головин забил третий гол княжеского клуба.

В следующем матче монегаски также сыграют с «быками», эта игра состоится 31 июля, позднее княжеский клуб сразится в контрольных матчах с «Аяксом» (3 августа) и «Интером» (8 августа). Новый сезон Лиги 1 начнётся для «Монако» домашней игрой с «Гавром» 16 августа.

«Торино» 9 августа проведёт товарищеский матч с «Валенсией», 18 августа туринцы встретятся с «Моденой» в рамках Кубка Италии. Новый сезон Серии А для «быков» начнётся 25 августа гостевой игрой с «Интером».

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