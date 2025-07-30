Контракт «Спартака» с Жедсоном будет включать опцию продления ещё на один сезон — Ауна

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком» на четыре года, в соглашении будет предусмотрена опция его продления на ещё сезон. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна в социальной сети Х (ранее Twitter).

Жедсон с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». Накануне футболист уже прилетел в Москву.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он получал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).