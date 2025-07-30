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«Галатасарай» анонсировал переход Осимхена в команду

«Галатасарай» анонсировал переход Осимхена в команду
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«Галатасарай» на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) анонсировал переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

На видео игрок, одетый в футболку турецкого клуба, произносит фразу «Только «Гала»!», находясь при этом в самолёте.

Футболист национальной команды Нигерии возвращается в «Галатасарай», за который в прошедшем сезоне выступал на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Ранее отмечалось, что данный трансфер может обойтись турецкой команде в € 75 млн.

В прошлом сезоне Осимхен в составе «Галатасарая» выиграл чемпионат и Кубок Турции.

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