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«Ростов» — «Спартак»: Хлусевич открыл счёт в матче Кубка России после ошибки Одоевского

«Ростов» — «Спартак»: Хлусевич открыл счёт в матче Кубка России после ошибки Одоевского
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Спартак» открыл счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

На 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич. Вратарь ростовчан Даниил Одоевский пропустил мяч между рук, не сумев поймать его.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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