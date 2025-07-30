«Ростов» — «Спартак»: Хлусевич открыл счёт в матче Кубка России после ошибки Одоевского

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Спартак» открыл счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич. Вратарь ростовчан Даниил Одоевский пропустил мяч между рук, не сумев поймать его.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».