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Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил выбор состава на матч с ЦСКА в Кубке России

Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил выбор состава на матч с ЦСКА в Кубке России
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о выборе состава на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА, в котором железнодорожники проиграли со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«Мы неоднократно говорили, что у нас есть здоровая внутренняя конкуренция. Есть группа игроков, которым необходимо давать шанс, чтобы они проявляли себя. Чемпионат длинный, и они все игроки обоймы. Есть кто-то, как Пиняев, кто восстанавливался после повреждений. Пока сыгрываемся, ищем взаимодействия. Они были достаточно неплохими в начале матча, но потом ЦСКА забил гол.

Во втором тайме мы были ближе ко второму голу. Нагнетали, играли активно. Но соперник реализовал свой момент, который предрешил исход матча», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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