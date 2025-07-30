Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил выбор состава на матч с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о выборе состава на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА, в котором железнодорожники проиграли со счётом 1:2.

«Мы неоднократно говорили, что у нас есть здоровая внутренняя конкуренция. Есть группа игроков, которым необходимо давать шанс, чтобы они проявляли себя. Чемпионат длинный, и они все игроки обоймы. Есть кто-то, как Пиняев, кто восстанавливался после повреждений. Пока сыгрываемся, ищем взаимодействия. Они были достаточно неплохими в начале матча, но потом ЦСКА забил гол.

Во втором тайме мы были ближе ко второму голу. Нагнетали, играли активно. Но соперник реализовал свой момент, который предрешил исход матча», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.