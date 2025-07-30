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Тренер «Локо» Галактионов оценил игру голкипера Веселова в матче с ЦСКА

Тренер «Локо» Галактионов оценил игру голкипера Веселова в матче с ЦСКА
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру голкипера Даниила Веселова в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«Лантратов заболел после переезда из Краснодара. Поэтому решили, что даже в таком матче будет играть молодой Веселов. Мы очень рады, что в нашей обойме есть качественные вратари, которые могут подменять друг друга. Проиграли, но Веселов играл уверенно, страховал партнёров и был достаточно надёжен», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова примет калининградскую «Балтику» 13 августа.

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