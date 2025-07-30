«Карабах» победил «Шелбурн» в ответном матче и вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и ирландским «Шелбурном». Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

На 44-й минуте мяч в свои ворота срезал ирландский нападающий «Шелбурна» Джон Мартин. На 68-й минуте пенальти не реализовал футболист «Карабаха» Кади Боржес, который ранее выступал за «Краснодар».

Первая встреча команд в Ирландии завершилась победой «Карабаха» со счётом 3:0, счёт по сумме двух игр — 4:0. «Карабах» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) — «ФКСБ» (Румыния).