Галактионов высказался о первых матчах Николая Комличенко в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился эмоциями от выступления новичка команды нападающего Николая Комличенко в составе железнодорожников после игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Армейцы победили со счётом 2:1.

«Комличенко может хорошо играть спиной к воротам и на втором этаже. Но нужно использовать эти сильные качества, а этого не хватало. Они с Воробьёвым дополняют друг друга, оба могут начинать в старте и выходить на замену. Могут и играть вместе на поле. Принципы игры «Локомотива» отличаются от того, что у Николая было в «Ростове». Но он старается взаимодействовать с партнёрами», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.