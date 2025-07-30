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Галактионов — о Самошникове: «Локо» не собирается расставаться с российскими игроками

Галактионов — о Самошникове: «Локо» не собирается расставаться с российскими игроками
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Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов высказался о будущем защитника Ильи Самошникова в команде.

«Надо пресечь все эти моменты, они нервируют клуб и команду. Самошников набирает кондиции после длительного повреждения, тренируется в общей группе. Самошников — игрок «Локомотива», у него длительный контракт. Очень много вбросов, никаких переговоров нет. Илья — игрок основного состава, который приносит пользу. Сейчас никаких предложений у «Локомотива» нет, и клуб не собирается расставаться со своими российскими игроками», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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