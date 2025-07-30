Глава Дагестана отреагировал на победу «Динамо» Мх над «Пари НН» в Кубке России

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил махачкалинское «Динамо» с первой победой в сезоне. Команда в первом матче Кубка России дома минимально переиграла «Пари НН».

Встреча группы С Пути РПЛ Кубка России в Каспийске завершилась со счётом 1:0. На 80-й минуте отличился вышедший на замену Гамид Агаларов.

«Есть первая победа в новом сезоне! Сегодня махачкалинское «Динамо» на своём поле обыграло «Пари НН», успешно начав путь в Кубке России. Игра была напряжённой и равной, но в самом конце нашим футболистам удалось открыть счёт и сохранить ворота «сухими». Победный гол на счету Гамида Агаларова.

Поздравляю клуб и, конечно, всех болельщиков с важной победой в начале нового игрового цикла! Сегодня была первая игра на домашнем стадионе, и наши ребята, как говорится, не подкачали. Так держать!

Перед сезоном я встречался с командой. Настрой у игроков боевой — выходить и биться в каждой игре, что они уже доказывают на поле. Я заверил клуб: мы их всегда будем поддерживать.

Мы все — одна команда: игроки, тренеры, преданные болельщики. Пусть этот сезон станет временем ярких побед и новых свершений!» — написал Меликов в телеграм-канале.