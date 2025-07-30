Дортмундская «Боруссия» забила восемь мячей команде из второй Бундеслиги
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Шпортфройнде» из Зигена. «Шмели» одержал победу со счётом 8:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 19:30 МСК
Шпортфройнде З
Зиген, Германия
Окончен
1 : 8
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Бенкара – 13' 0:2 Коуто – 16' 0:3 Забитцер – 25' 0:4 Адейеми – 28' 0:5 Брандт – 36' 0:6 Брандт – 38' 1:6 Санто – 44' 1:7 Байер – 66' 1:8 Азхил – 72'
В первом тайме команда Нико Ковача забила шесть мячей. В составе финалиста Лиги чемпионов 2024 года отметились голами Элиас Бенкара, Ян Коуто, Марсель Забитцер и Карим Адейеми. Юлиан Брандт оформил дубль за первые 45 минут встречи. На 44-й минуте хозяева размочили счёт усилиями Хосуэ Санто. Во второй половине встречи отличились нападающий Максимилиан Байер и полузащитник Айман Азхил.
Следующую товарищескую игру немецкий клуб проведёт против более именитого клуба — французского «Лилля». Встреча пройдёт 2 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2025
-
21:54
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:13
-
21:11
-
21:11
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:56
-
20:56
-
20:54
-
20:54
-
20:52
-
20:47
-
20:41
-
20:37
-
20:33