Дортмундская «Боруссия» забила восемь мячей команде из второй Бундеслиги

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Шпортфройнде» из Зигена. «Шмели» одержал победу со счётом 8:1.

В первом тайме команда Нико Ковача забила шесть мячей. В составе финалиста Лиги чемпионов 2024 года отметились голами Элиас Бенкара, Ян Коуто, Марсель Забитцер и Карим Адейеми. Юлиан Брандт оформил дубль за первые 45 минут встречи. На 44-й минуте хозяева размочили счёт усилиями Хосуэ Санто. Во второй половине встречи отличились нападающий Максимилиан Байер и полузащитник Айман Азхил.

Следующую товарищескую игру немецкий клуб проведёт против более именитого клуба — французского «Лилля». Встреча пройдёт 2 августа.