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Дортмундская «Боруссия» забила восемь мячей команде из второй Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» забила восемь мячей команде из второй Бундеслиги
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Боруссия» Дортмунд и «Шпортфройнде» из Зигена. «Шмели» одержал победу со счётом 8:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 19:30 МСК
Шпортфройнде З
Зиген, Германия
Окончен
1 : 8
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Бенкара – 13'     0:2 Коуто – 16'     0:3 Забитцер – 25'     0:4 Адейеми – 28'     0:5 Брандт – 36'     0:6 Брандт – 38'     1:6 Санто – 44'     1:7 Байер – 66'     1:8 Азхил – 72'    

В первом тайме команда Нико Ковача забила шесть мячей. В составе финалиста Лиги чемпионов 2024 года отметились голами Элиас Бенкара, Ян Коуто, Марсель Забитцер и Карим Адейеми. Юлиан Брандт оформил дубль за первые 45 минут встречи. На 44-й минуте хозяева размочили счёт усилиями Хосуэ Санто. Во второй половине встречи отличились нападающий Максимилиан Байер и полузащитник Айман Азхил.

Следующую товарищескую игру немецкий клуб проведёт против более именитого клуба — французского «Лилля». Встреча пройдёт 2 августа.

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