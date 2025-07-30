Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я буду говорить о всей команде. О том, как они играли и боролись. Сейчас нелёгкая ситуация, и ребята показали, что являются командой. Не буду комментировать, что сегодня делал «Локомотив», — мы выиграли. Мы старались победить, показать хорошую игру перед болельщиками. И так каждую игру — в этом моя ментальность. Самое важное — победа», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».