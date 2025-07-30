Главный тренер Челестини отреагировал на трансфер Верде в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал переход полузащитника Лионеля Верде из аргентинского «Унион Санта-Фе» на правах аренды в армейский клуб.

«Лионель приехал с другой части света, ему нужно время адаптироваться. Сейчас мы увидим его тренировки, поможем адаптации и увидим, что он может. Но он для нас очень важен.

Он пока не тренировался с командой, но у нас не так много игроков. Верде будет получать минуты, но я должен увидеть его на тренировках. Он будет в заявке на следующий матч», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

20-летний Лионель Верде является воспитанником «Унион Санта-Фе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 600 тыс. Ранее сообщалось, что у ЦСКА будет возможность приобрести 80% прав на игрока за $ 4 млн (€ 3,5 млн).