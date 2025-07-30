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Защитник ЦСКА Лукин назвал обидным уход Роши в клуб из ОАЭ

Защитник ЦСКА Лукин назвал обидным уход Роши в клуб из ОАЭ
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от ухода экс-одноклубника Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Роша — не только один из моих конкурентов, но и очень сильный защитник и хороший человек. Мы вчера узнали о его уходе — было очень обидно. Поговорили с ним, пожелали друг другу удачи.

Это не наше дело, почему он уходит. У каждого свои причины. У нас уже другие задачи. Мы думаем, как выигрывать в каждом матче, — сегодня это получилось», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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