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«Аль-Наср» может заплатить «Зениту» € 70 млн за переход Луиса Энрике — Никола

«Аль-Наср» может заплатить «Зениту» € 70 млн за переход Луиса Энрике — Никола
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Нападающий «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где им интересуется «Аль-Наср». Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, может выложить за бразильца € 70 млн. Об этом сообщает журналист Жорже Никола в Х. Источник добавляет, что январский переход 24-летнего Энрике из «Ботафого» обошёлся «Зениту» в € 33 млн.

В составе «Зенита» Энрике в 15 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи, контракт между сторонами подписан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее бразилец, помимо «Ботафого», выступал за испанский «Бетис» и «Флуминенсе».

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