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Защитник ЦСКА Лукин высказался о результативности Глебова

Защитник ЦСКА Лукин высказался о результативности Глебова
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1) дал комментарий касательно результативности своего одноклубника Кирилла Глебова.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

— Что творится с Глебовым?
— Он сам не понимает. Говорит: «Что со мной происходит?» Надо у него узнать. Он вроде хотел кепку от Акинфеева, но в Кубке он её не даёт. Придётся ему с «Зенитом» забивать, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четырёх мачтах нынешнего клубного сезона на счету Глебова один гол и одна голевая передача.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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