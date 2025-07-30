Защитник ЦСКА Лукин высказался о результативности Глебова

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после матча 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1) дал комментарий касательно результативности своего одноклубника Кирилла Глебова.

— Что творится с Глебовым?

— Он сам не понимает. Говорит: «Что со мной происходит?» Надо у него узнать. Он вроде хотел кепку от Акинфеева, но в Кубке он её не даёт. Придётся ему с «Зенитом» забивать, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четырёх мачтах нынешнего клубного сезона на счету Глебова один гол и одна голевая передача.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».