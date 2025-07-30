Лукин: Тороп обучается игре ногами у Игоря Акинфеева

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что 21-летний голкипер команды Владислав Тороп обучается игре ногами у Игоря Акинфеева.

Владислав Тороп отыграл весь матч с московским «Локомотивом» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, армейцы победили со счётом 2:1. Тороп пропустил один мяч с пенальти на 67-й минуте от Алексея Батракова.

«Тороп обучается игре ногами у Акинфеева. Конечно, один сегодня пропустил — Игорь Владимирович ему уже немножко напихал. Но он молодец. Проводит очередную игру на хорошем уровне», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.