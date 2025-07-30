Лукин: Тороп обучается игре ногами у Игоря Акинфеева
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что 21-летний голкипер команды Владислав Тороп обучается игре ногами у Игоря Акинфеева.
Владислав Тороп отыграл весь матч с московским «Локомотивом» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, армейцы победили со счётом 2:1. Тороп пропустил один мяч с пенальти на 67-й минуте от Алексея Батракова.
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31' 1:1 Батраков – 67' 2:1 Глебов – 79'
«Тороп обучается игре ногами у Акинфеева. Конечно, один сегодня пропустил — Игорь Владимирович ему уже немножко напихал. Но он молодец. Проводит очередную игру на хорошем уровне», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
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