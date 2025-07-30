Челестини — о трансферах ЦСКА: поговорите с Шевелёвым — он босс

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после победы над «Локомотивом» (2:1) во встрече 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ответил на вопрос о возможных будущих трансферах в стан армейцев.

«Я не читаю газеты. Вам нужно поговорить с Евгением Шевелёвым — он босс», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее из столичного клуба ушли защитник Виллиан Роша и полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Узбекский хавбек выступал за ЦСКА с августа 2023 года, перейдя за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего он провёл 72 матча, забил 8 мячей и отдал 22 голевые передачи. Роша выходил за армейцев в 106 встречах по всех турнирах в период с 2022 года.