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Челестини — о трансферах ЦСКА: поговорите с Шевелёвым — он босс

Челестини — о трансферах ЦСКА: поговорите с Шевелёвым — он босс
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после победы над «Локомотивом» (2:1) во встрече 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России ответил на вопрос о возможных будущих трансферах в стан армейцев.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

«Я не читаю газеты. Вам нужно поговорить с Евгением Шевелёвым — он босс», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее из столичного клуба ушли защитник Виллиан Роша и полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Узбекский хавбек выступал за ЦСКА с августа 2023 года, перейдя за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора». Всего он провёл 72 матча, забил 8 мячей и отдал 22 голевые передачи. Роша выходил за армейцев в 106 встречах по всех турнирах в период с 2022 года.

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