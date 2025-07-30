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Видео: курьёзная ошибка вратаря «Ростова» в эпизоде с голом «Спартака» в Кубке России

Вратарь «Ростова» Даниил Одоевский совершил ошибку в эпизоде с первым голом московского «Спартака» в матче Фонбет Кубка России, не сумев поймать мяч в руки после удара Даниила Хлусевича из-за штрафной площади.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

Хлусевич отличился на 28-й минуте, счёт — 1:0 в пользу красно-белых. Одоевский не сумел поймать мяч, пропустив его между перчатками. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».