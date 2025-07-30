Игрок ЦСКА Глебов: пинок Баринова во время матча? Это было по-доброму, по-отечески
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Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов высказался о матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31' 1:1 Батраков – 67' 2:1 Глебов – 79'
— Получалось не всё. Наверное, по результативным действиям — одна из лучших моих игр, но по качеству бывали и лучше. В футболе не только голевые действия говорят об игроке.
— В игре Баринов тебя пнул. Он как-то объяснил это?
— Да. Если честно, я с ним познакомился только перед матчем. Не ожидал, что он так сделает. Но это было по-доброму, по-отечески. Посмеялся и всё. Больно не было, — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В четырёх матчах нынешнего клубного сезона на счету Глебова один гол и одна голевая передача.
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