Игрок ЦСКА Глебов: пинок Баринова во время матча? Это было по-доброму, по-отечески

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов высказался о матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1).

— Получалось не всё. Наверное, по результативным действиям — одна из лучших моих игр, но по качеству бывали и лучше. В футболе не только голевые действия говорят об игроке.

— В игре Баринов тебя пнул. Он как-то объяснил это?

— Да. Если честно, я с ним познакомился только перед матчем. Не ожидал, что он так сделает. Но это было по-доброму, по-отечески. Посмеялся и всё. Больно не было, — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В четырёх матчах нынешнего клубного сезона на счету Глебова один гол и одна голевая передача.