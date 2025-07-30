Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Глебов: пинок Баринова во время матча? Это было по-доброму, по-отечески

Игрок ЦСКА Глебов: пинок Баринова во время матча? Это было по-доброму, по-отечески
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов высказался о матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

— Получалось не всё. Наверное, по результативным действиям — одна из лучших моих игр, но по качеству бывали и лучше. В футболе не только голевые действия говорят об игроке.

— В игре Баринов тебя пнул. Он как-то объяснил это?
— Да. Если честно, я с ним познакомился только перед матчем. Не ожидал, что он так сделает. Но это было по-доброму, по-отечески. Посмеялся и всё. Больно не было, — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В четырёх матчах нынешнего клубного сезона на счету Глебова один гол и одна голевая передача.

Материалы по теме
ЦСКА и «Локо» зажгли в кубковом дерби. С таким Глебовым армейцам не нужен Пиняев!
ЦСКА и «Локо» зажгли в кубковом дерби. С таким Глебовым армейцам не нужен Пиняев!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android