Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов — об уходе Роши из ЦСКА: у нас нет времени расстраиваться

Глебов — об уходе Роши из ЦСКА: у нас нет времени расстраиваться
Комментарии

Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал уход из клуба защитника Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«У нас нет времени и возможности расстраиваться, потому что буквально вчера узнали, а уже сегодня игра. Случилось и случилось. У нас есть свои молодые — Лукин и Абдулкадыров, которые спокойно займут его место», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн.

Материалы по теме
Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора
Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android