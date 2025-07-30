«Ростов» — «Спартак»: красно-белые побеждают после первого тайма матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Спартак» после первого тайма побеждает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гол на 28-й минуте забил Даниил Хлусевич. Вратарь ростовчан Даниил Одоевский не смог отбить мяч после его удара, пропустив его между перчаток. На 45+3-й минуте пенальти реализовал Пабло Солари, 11-метровый удар был назначен за нарушение правил на Антоне Заболотном.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».