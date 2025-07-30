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Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 июля, календарь, таблица

Сегодня, 30 июля, в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 30 июля:

«Динамо» Махачкала — «Пари Нижний Новгород» — 1:0;

ЦСКА — «Локомотив» Москва — 2:1;

«Ахмат» — «Зенит» — 1:2;

«Ростов» — «Спартак» Москва — 0:2.

Оставшийся матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 пройдёт 31 июля.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».