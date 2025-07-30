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Защитник сборной Португалии Семеду переходит в «Фенербахче» — Романо

Защитник сборной Португалии Семеду переходит в «Фенербахче» — Романо
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Защитник Нелсон Семеду, который ранее покинул «Вулверхэмптон», в ближайшее время станет игроком «Фенербахче». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, футболист прилетит в Стамбул для согласования сотрудничества с турецким клубом, сделка близка к завершению.

На протяжении своей карьеры Нелсон в составе «Бенфики» дважды становился чемпионом Португалии, брал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок лиги. В составе «Барселоны» игрок выигрывал чемпионат (дважды), Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Португалии защитник два раза завоевал трофей Лиги наций.

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