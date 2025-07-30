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Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном лишении тер Штегена капитанской повязки

Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном лишении тер Штегена капитанской повязки
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном лишении вратаря команды Марка-Андре тер Штегена капитанской повязки.

«Капитанов всегда определяет команда, так было и в прошлых сезонах. Обычно за две недели до начала сезона», — приводит слова Флика Sport.es.

Накануне «Барселона» опубликовала заявление, в котором сообщила, что голкипер успешно перенёс операцию на пояснице. СМИ сообщали, что срок реабилитации 33-летнего футболиста может составить четыре месяца.

Ранее появилась информация, что «Барселона» больше не рассчитывает на Марка‑Андре тер Штегена. Есть возможность, что зимой он перейдёт в другую команду для получения регулярной игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года. Вратарь намерен играть в основном составе сборной Германии.

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