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«Бавария» отдала испанского футболиста в аренду «Сельте»

«Бавария» отдала испанского футболиста в аренду «Сельте»
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«Сельта» арендовала испанского вингера «Баварии» Брайана Сарагосу, сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Арендное соглашение Сарагосы с «Сельтой» рассчитано на сезон-2025/2026.

В минувшем сезоне 23-летний Сарагоса выступал на правах аренды за «Осасуну», провёл 28 матчей, забил один мяч и сделал шесть голевых передач.

«К сожалению, в прошлом сезоне Брайану не повезло с травмами. Мы все согласны с тем, что лучший путь для него — набраться опыта в родной Испании, тем более что регулярные выступления за клуб высшего испанского дивизиона, который также будет выступать в Лиге Европы, — это самый простой способ осуществить свою мечту и выступить на чемпионате мира в составе сборной Испании», — заявил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.

«Сарагоса» провёл семь официальных матчей за «Баварию» после перехода из «Гранады» зимой 2024 года. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2029 года.

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