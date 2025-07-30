«Ахмат» — «Зенит»: Конате реализовал пенальти и сократил отставание в счёте на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный, Россия). Главным арбитром встречи является Михаил Черемных (Пермь, Россия). На данный момент счёт 2:1 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».

Мохамед Конате на 83-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте. Ранее, на четвёртой минуте, Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Лусиано Гонду на восьмой минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».