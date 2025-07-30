Главный тренер «Бешикташа» Сульшер: желаю Жедсону удачи в «Спартаке»

Главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал трансфер полузащитника команды Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

«Все в клубе его любят, я желаю ему удачи. Он играл в отличный футбол на прошлой неделе, хотя знал, что уходит. Мы найдём решение, мы придумаем, как заменить его. У нас есть Картал, есть Жоау Мариу. Мы также рассматриваем возможность подписания другого игрока вместо Жедсона», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Бешикташа».

Жедсон с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». Накануне футболист уже прилетел в Москву.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он получал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).