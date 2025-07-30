Люк Шоу считает, что «Манчестер Юнайтед» способен выиграть чемпионат Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что цель команды на сезон-2025/2026 — победа в чемпионате Англии, а также отметил, что в это должны верить все футболисты и тренерский штаб манкунианцев.

«Цель — выиграть Премьер-лигу. Я не единственный, кто так думает. Уверен, что так думает вся команда, если вы их спросите. У всех игроков и тренера одна цель. Тренер, вероятно, не скажет этого перед журналистами, но мы все должны разделять амбиции и бороться за одну цель. Все должны поставить команду на первое место и быть семьёй, двигаясь в одном направлении», — приводит слова Шоу BBC.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте в таблице АПЛ, набрав 42 очка в 38 турах. Также команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы (0:1).