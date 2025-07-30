«Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Порту» Самуэля Агехову — Daily Mail

«Астон Вилла» планирует усилиться нападающим «Порту» Самуэлем Агеховой. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, португальский клуб не станет обращать внимания на предложения, размер которых составляет менее € 55 млн. Отмечается, что президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш в данном вопросе ориентировался на переход Виктора Дьёкереша из «Спортинга» в «Арсенал».

Контракт Агеховы с «драконами» рассчитан до лета 2029 года. Отмечается, что договор форварда предусматривает отступные в размере € 100 млн. В минувшем сезоне на счету испанца 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и тремя результативными передачами. Кроме того, на счету Омородиона четыре гола в четырёх матчах за молодёжную сборную Испании в играх квалификации к Евро-2025. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.