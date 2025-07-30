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Мадридский «Атлетико» отдал Лемара в аренду «Жироне»

Мадридский «Атлетико» отдал Лемара в аренду «Жироне»
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар арендован «Жироной», сообщается на сайте футбольного клуба.

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года. По данным СМИ, «Жирона» будет выплачивать 50% зарплаты игроку.

Лемар перешёл в «Атлетико» из «Монако» в 2018 году за € 65 млн, за это время проведя 125 матчей в чемпионате Испании и забив девять голов. Кроме того, француз выигрывал Ла Лигу в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне полузащитник выходил на поле в восьми матчах во всех турнирах, ни разу не отметившись результативными действиями. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 5 млн.

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