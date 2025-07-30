«Лацио» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче

Сегодня, 30 июля, завершился товарищеский матч между турецким «Фенербахче» и итальянским «Лацио». Победу в игре, проходившей на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте встречи забил нападающий турецкого клуба Ирфан Кахведжи.

Следующий матч «Фенербахче» проведёт с «Фейеноордом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 6 августа. «Лацио» в ближайшее время сыграет с «Галатасараем» товарищеский матч 2 августа.

В минувшем сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции. «Лацио» завершил сезон итальянской Серии А на седьмой строчке.