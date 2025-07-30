«Лацио» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 30 июля, завершился товарищеский матч между турецким «Фенербахче» и итальянским «Лацио». Победу в игре, проходившей на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, одержали хозяева со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 июля 2025, среда. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кахведжи – 60'
Единственный гол на 60-й минуте встречи забил нападающий турецкого клуба Ирфан Кахведжи.
Следующий матч «Фенербахче» проведёт с «Фейеноордом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 6 августа. «Лацио» в ближайшее время сыграет с «Галатасараем» товарищеский матч 2 августа.
В минувшем сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции. «Лацио» завершил сезон итальянской Серии А на седьмой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2025
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:18
-
23:07
-
23:03
-
22:58
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:38
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:18
-
21:54
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:31
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:13