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Ростов — Спартак, результат матча 30 июля 2025, счет 0:2, 1-й тур Пути РПЛ Кубка России 2025/2026

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России
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Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

На 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич. Вратарь ростовчан Даниил Одоевский не смог отбить мяч после его удара, пропустив его между перчаток. На третьей добавленной к первому тайму минуте пенальти реализовал Пабло Солари, 11-метровый удар был назначен за нарушение правил на Антоне Заболотном. Также в активе Заболотного голевая передача в моменте с голом Хлусевича.

В следующем матче Кубка России 12 августа команда Деяна Станковича примет махачкалинское «Динамо». «Ростов» под руководством Джонатана Альбы 14 августа сыграет на выезде с «Пари НН».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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