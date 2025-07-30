«Спартак» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич. Вратарь ростовчан Даниил Одоевский не смог отбить мяч после его удара, пропустив его между перчаток. На третьей добавленной к первому тайму минуте пенальти реализовал Пабло Солари, 11-метровый удар был назначен за нарушение правил на Антоне Заболотном. Также в активе Заболотного голевая передача в моменте с голом Хлусевича.

В следующем матче Кубка России 12 августа команда Деяна Станковича примет махачкалинское «Динамо». «Ростов» под руководством Джонатана Альбы 14 августа сыграет на выезде с «Пари НН».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».