«Ференцварош» обыграл «Ноа» в матче с семью голами и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ
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Венгерский «Ференцварош» одержал победу над армянским «Ноа» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Будапеште завершилась со счётом 4:3.
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2025, среда. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
4 : 3
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Пешич – 1' 1:1 Феррейра – 7' 2:1 Жозеф – 12' 2:2 Баррозо – 22' 3:2 Закариассен – 52' 3:3 Гргич – 71' 4:3 Варга – 74'
В составе хозяев поля отличились Александар Пешич (1-я минута), Ленни Жозеф (12), Кристоффер Закариассен (52) и Барнабаш Варга (74). У армянской команды голы забили Элдер Феррейра (7), Матеус Баррозо (22) и Ален Гргич (71).
Первая игра в Ереване завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ференцвароша», по сумме двух встреч (6:4) венгерский клуб прошёл в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария) (первый матч — 0:0).
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