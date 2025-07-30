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Ференцварош — Ноа, результат матча 30 июля 2025, счет 4:3, квалификация Лиги чемпионов — 2025/2026

«Ференцварош» обыграл «Ноа» в матче с семью голами и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ
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Венгерский «Ференцварош» одержал победу над армянским «Ноа» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Будапеште завершилась со счётом 4:3.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2025, среда. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
4 : 3
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Пешич – 1'     1:1 Феррейра – 7'     2:1 Жозеф – 12'     2:2 Баррозо – 22'     3:2 Закариассен – 52'     3:3 Гргич – 71'     4:3 Варга – 74'    

В составе хозяев поля отличились Александар Пешич (1-я минута), Ленни Жозеф (12), Кристоффер Закариассен (52) и Барнабаш Варга (74). У армянской команды голы забили Элдер Феррейра (7), Матеус Баррозо (22) и Ален Гргич (71).

Первая игра в Ереване завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ференцвароша», по сумме двух встреч (6:4) венгерский клуб прошёл в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария) (первый матч — 0:0).

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная таблица квалификации Лиги чемпионов
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