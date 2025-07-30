«Ференцварош» обыграл «Ноа» в матче с семью голами и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

Венгерский «Ференцварош» одержал победу над армянским «Ноа» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Будапеште завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев поля отличились Александар Пешич (1-я минута), Ленни Жозеф (12), Кристоффер Закариассен (52) и Барнабаш Варга (74). У армянской команды голы забили Элдер Феррейра (7), Матеус Баррозо (22) и Ален Гргич (71).

Первая игра в Ереване завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ференцвароша», по сумме двух встреч (6:4) венгерский клуб прошёл в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария) (первый матч — 0:0).